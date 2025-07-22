Avusturya Merkez Bankası'dan hisseli ekonomik oyun

Avusturya Merkez Bankası (OeNB), sahip olduğu 280 tonluk devasa altın rezervinin yanı sıra, yatırım portföyüne hisse senetlerini de dahil etmiş durumda. Bu durum kamuoyunda pek bilinmese de banka tarafından gizlenmiyor. Hatta bankanın resmi raporlarında bu bilgi açıkça yer alıyor. Son açıklanan faaliyet raporunda, kurumun 2024 yılı sonu itibarıyla ciddi bir mali kayıpla yılı kapattığı belirtiliyor. Bankanın zarar hanesi tam 2,1 milyar euroyu buldu.

Bu kayıp, 2023 yılında da hemen hemen aynı seviyedeydi. Söz konusu zararlar, Avrupa Merkez Bankası’nın yürüttüğü genişlemeci para politikasına bağlanıyor. Ancak OeNB’nin bu zararlar karşısında finansal yapısının zayıfladığına dair bir işaret yok. Kurum, riskleri dengelemek amacıyla hisse yatırımı gibi enstrümanları da tercih ediyor.

RİSK YÖNETİMİ ŞEFFAFLIKLA YÜRÜTÜLÜYOR

Bankanın yatırım tercihleri tamamen kontrol altında yürütülüyor. OeNB tarafından yapılan açıklamada, yatırımların "kapsamlı bir risk yönetimi ve kontrol sistemine" tabi olduğu belirtiliyor. Bu yapı, yatırım araçlarının seçimi, portföy çeşitliliği ve piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılık açısından önemli bir kalkan sağlıyor.

Yatırımlar arasında hangi şirketlerin hisselerinin bulunduğu açıklanmasa da bankanın bu stratejisi, klasik merkez bankacılığı anlayışından daha aktif bir portföy yönetimi anlayışını benimsediğini gösteriyor. Banka, Avrupa’nın mevcut finansal atmosferinde yalnızca para basmakla sınırlı kalmayıp bir yatırımcı refleksiyle de hareket ediyor.

MERKEZ BANKALARI ARASINDA NADİR BİR ÖRNEK

Avusturya Merkez Bankası’nın hisse senedi portföyü oluşturması, merkez bankaları arasında pek yaygın bir uygulama değil. Bu yönüyle OeNB, Avrupa’daki benzer kuruluşlardan ayrışıyor. Örneğin Almanya Merkez Bankası, daha muhafazakâr bir duruş sergilerken, OeNB’nin daha esnek bir yaklaşımı tercih ettiği anlaşılıyor.

Finans uzmanları, bu tür yatırımların yüksek getirili olabileceği kadar oynak riskler de barındırdığını vurguluyor. Ancak OeNB'nin uzun vadeli stratejilerle bu riski dağıttığı tahmin ediliyor. Bankanın gelecek yıllarda nasıl bir performans göstereceği, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına ve küresel piyasa şartlarına bağlı olarak şekillenecek.

Bu bağlamda, bir merkez bankasının klasik rezerv anlayışını aşarak finansal manevra alanını genişletmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.