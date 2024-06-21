Avusturya Polonya'yı perişan etti

Almanya'nın ev sahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda müthiş bir maç geride kaldı. D Grubu mücadelesinde Polonya ile Avusturya, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemer Ersoy'un yaptığı maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Avusturya odu.

Avusturya 9. dakikada Trauner'in golüyle öne geçti. Polonya 30. dakikada Başakşehir forması giyen Piatek ile skoru dengeledi. İkinci yarıda rakibine adeta top göstermeyen Avusturya, 66'da Baumgartner ve 78'de Arnautovic'in (penaltı) golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Halil Umut Meler yine başarılı bir yönetim sergiledi. 6 kez sarı kartına başvuran Meler hepsinde haklıydı. Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararı da yerindeydi.

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Polonya'nın yedek kulübesinde oturdu, şans bulamadı. Antalyaspor'dan tanıdığımız Adam Buksa ve Başakşehirli Piatek 60'ar dakika süre aldı.

Bu galibiyetle Avusturya 3 puana ulaştı. Polonya ise ikinci maç sonunda da puanla tanışamadı. Gruptaki son maç programı şöyle: 25 Haziran: Hollanda-Avusturya, Fransa-Polonya.