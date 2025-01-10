Avusturya sanayi faaliyetlerinde aylık bazda gerileme

Avusturya'da sanayi üretimi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 azaldı. Bu düşüş, Ekim ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 2.5'lik azalma ile karşılaştırıldığında daha da derinleşti. Üretimdeki düşüş, üst üste on birinci ayda da devam etti ve Haziran ayından bu yana görülen en sert azalma olarak kaydedildi. Düşüşün başlıca sebeplerinden biri enerji ürünlerindeki keskin gerileme oldu. Enerji ürünleri üretimi, Ekim ayında yüzde 0.2 artarken, Kasım ayında yüzde 11 oranında azaldı.

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ENERJİ VE TÜKETİM MALLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Sanayi üretimindeki diğer önemli azalmalar, tüketici dayanıklı malları ve ara malları üretimindeki daralmadan kaynaklandı. Tüketici dayanıklı mallar üretimi, Ekim ayında yüzde 12 azalmışken, Kasım ayında bu oran daha da arttı ve yüzde 14.6'ya çıktı. Ara mallarındaki üretim, Ekim ayında yüzde 6.9 düşerken, Kasım ayında yüzde 3.8'e geriledi. Sermaye mallarındaki üretim ise yüzde 5.3 düştü. Ancak, tüketici dayanıklı olmayan malların üretimi, Ekim ayında yaşadığı küçük bir gerilemenin ardından yüzde 1.1 oranında artış gösterdi.

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SANAYİ FAALİYETİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Sanayi üretimi, sezonluk düzeltilmiş aylık bazda da düşüş kaydetti. Ekim ayında yüzde 0.1'lik bir artışın ardından, Kasım ayında sanayi faaliyeti yüzde 0.6 oranında azaldı. Bu azalma, sanayi üretiminde devam eden zayıflamanın ve ekonomik belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Avusturya'nın sanayi sektöründeki bu olumsuz eğilimler, ülkenin ekonomik toparlanma sürecini zorlaştırabilir.

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SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAKİ SEBEPLER

Sanayi üretimindeki bu daralmanın ardında bir dizi ekonomik faktör bulunuyor. Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanma, yüksek üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, Avusturya’daki sanayi üretimini olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle enerji sektörü, üretim sürecinde önemli bir rol oynuyor ve enerji fiyatlarındaki artışlar, sanayicilerin maliyetlerini artırıyor. Bu durum, enerji ürünleri üretimindeki büyük düşüşe yol açtı.

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AVUSTURYA EKONOMİSİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Avusturya ekonomisi, son yıllarda yaşanan küresel ekonomik belirsizliklerden ve iç pazarın daralmasından etkilenmiş durumda. 2024 yılının son çeyreğinde, sanayi üretimindeki zayıflamanın devam etmesi bekleniyor. Üretim sektörü, küresel krizlerin etkisiyle şekillenen dalgalı bir dönemi geride bırakıyor, ancak ekonomik toparlanma, sanayi sektörünün toparlanmasına bağlı olarak ilerleyebilir.

Sanayi üretimindeki bu düşüş, Avusturya'nın ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki değişimler ve küresel talep, Avusturya'nın sanayi üretimini etkilemeye devam edebilir. Ekonomik toparlanma için hükümetin atacağı adımlar büyük önem taşıyor.