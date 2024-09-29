Avusturya sandık başında

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor, seçimde 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son yapılan anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

FPÖ'nün kazanması durumunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlamış olacak.

BAŞBAKAN NEHAMMER OYUNU KULLANDI

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı.

Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Oyunu başkentin 13'üncü bölgesindeki yaşlı bakımevinde kullanan Nehammer, basına açıklamalarda bulundu.

Nehammer, her oyun değerli olduğunu belirterek seçmenleri bir kez daha oy kullanmaya çağırdı.

Ülkede iki hafta önceki sel felaketinin seçim öncesi süreçte etkili olduğunu, bu nedenle seçim kampanyasına ara vermek durumunda kaldıklarını dile getiren Nehammer, "Bu süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen güvenin arttığını gördüm, sorunları korkmak yerine güvenle çok daha iyi çözüme kavuşturabiliriz." dedi.

Nehammer, Ukrayna'da süren savaş, hayat pahalılığı ve Orta Doğu'da tırmanan tansiyonun ciddi kaygılara yol açtığını, bu yüzden istikrarın korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon kurulmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Nehammer, seçmenlere seçim sürecinde "orta direği güçlendirme ve istikrarı koruma" sözü verdiğini hatırlattı.