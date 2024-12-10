Avusturya Suriyelileri kapı dışarı ediyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, ülkede yaşayan 95.000 Suriyeliyle ilgili köklü bir değişiklik planladıklarını duyurdu. Bakanlık, hem açık iltica başvurularını askıya aldı hem de son yıllarda verilen izinleri tekrar incelemeye aldı. Bu adım, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geldi. Esad'ın devrilmesini kutlayan binlerce Suriyeli, Viyana'daki kutlamalarla gündeme gelmişti. Ancak Avusturya Halk Partisi (ÖVP) liderliğindeki hükümet, bu gelişmenin ardından Suriyelilerin geri dönüşü için planlar yapmaya başladı.

YENİ PLAN: DÜZENLİ GERİ DÖNÜŞ PROGRAMI

Başbakan Karl Nehammer ve İçişleri Bakanı Karner, “düzenli geri dönüş ve sınır dışı etme programı” hazırlığına başladıklarını açıkladı. Özellikle suç işlemiş, entegrasyonda sorun yaşayan ve sosyal yardımlarla geçinen kişiler bu listede öncelikli olacak. Karner, sürecin “tam zamanında” olduğunu belirterek diğer Avrupa ülkelerinin de benzer adımlar atacağını savundu. Ancak muhalefet ve bazı uzmanlar, Suriye’deki durumun hâlâ tehlikeli olduğunu ve bu adımın aceleye getirilmiş olabileceğini ifade ediyor.

SURİYELİLERİN TEPKİSİ VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından, bazı Suriyeliler gönüllü dönüş niyetini dile getirse de çoğu hala ülkelerinin güvenli olmadığını savunuyor. İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Komisyonu, Suriye'deki yeni yönetimin belirsizliği ve devam eden çatışmaların, dönüşleri tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.

AVUSTURYA'NIN İLTİCA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Son yıllarda Avusturya, 120.000 Suriyelinin iltica başvurusunu kabul etti. Bunlardan 86.905 kişi sığınma hakkı, 17.421 kişi ise geçici koruma statüsü aldı. Ancak yeni alınan kararlarla birlikte bu sayıların ciddi şekilde değişmesi bekleniyor. Hükümet, iltica işlemlerini durdurmanın yanı sıra, 40.000 Suriyeli için statü değerlendirmesi yapacağını duyurdu.

AVRUPA’DA GENİŞ YANKI

Avusturya'nın bu kararı, Avrupa genelinde farklı tepkilerle karşılandı. Almanya ve İtalya gibi ülkelerin benzer adımlar atabileceği konuşulurken, uzmanlar bölgesel güvenlik risklerini dikkate almanın önemini vurguluyor. İçişleri Bakanı Karner ise bu kararın “doğru bir adım” olduğunu savunarak, Avusturya'nın Suriyelilerin dönüş sürecinde öncü bir rol oynayacağını belirtti. Ancak, muhalefet ve insan hakları savunucuları, bu sürecin bireyler için riskler barındırabileceğini söylüyor.

GELECEK SENARYOLARI

Avusturya’nın aldığı bu kararlar, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada tartışmaları beraberinde getirdi. Ülkenin Suriyelilerle ilgili yeni politikalarının, gelecekteki mülteci politikalarına nasıl yön vereceği merak konusu. Suriye’deki siyasi belirsizlik devam ederken, bu kararların etkisi uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.