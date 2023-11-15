Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak

Avusturya'da Bakanlar Kurulu, "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" (Sky Shield) çerçevesinde uzun menzilli hava savunma sistemi alınmasına yeşil ışık yaktı.

KAYNAK: AA
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak

Tarafsızlık ilkesine sahip Avusturya'da iktidarı oluşturan merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla özellikle kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri alınması yönündeki girişimlerinin ardından şimdi de uzun menzilli hava savunma sistemine yöneldi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, bu adımla Avusturya'nın savunma becerisinin ciddi oranda gelişeceğini belirterek, önceki iktidarların bu hususta herhangi bir adım atmadığını söyledi.

Başbakan Karl Nehammer de satın alınması planlanan uzun menzilli hava savunma siteminin ülke güvenliği açısından milat olduğunu, söz konusu sistemle Avusturya'nın mukavemet gücünün hiç olmadığı düzeye taşınacağını kaydetti.

İktidar, alınması planlanan uzun menzilli hava savunma sistemi hakkında detay paylaşmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, söz konusu sistemin ya ABD ürünü Patriot ya da ABD ve İsrail ortak projesi Arrow olabileceği, hava savunma sisteminin kurulumunun en erken 2027'de başlayacağı belirtiliyor.

Avusturya, Haziran 2023'te Almanya'nın öncülüğünde kurulan "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi"ne katıldığını duyurmuş, daha sonra da Almanya'dan kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri alacağını açıklamıştı.

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