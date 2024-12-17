Avusturya'da bomba paniği: 16 okul kapatıldı

St. Pölten’deki okullara yönelik gelen bombalı tehditler, hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük bir endişeye yol açtı. Pazartesi gecesi, birçok okul adresine e-posta yoluyla gönderilen tehditlerin ardından yetkililer, okulları güvenlik amacıyla kapatma kararı aldı. Polis, sabah saatlerinde tehdit edilen okulları tek tek aramaya başladı ve okullarda herhangi bir tehlike olup olmadığı kontrol edilecek.

Polis sözcüsü Raimund Schwaigerlehner, tehditlerin içeriğinin daha çok soyut olduğunu ve şu anda somut bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı. Ancak, okulların güvenliği için tüm okulların kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim, her iki gün boyunca uzaktan eğitimle devam edecek. Bu karar, St. Pölten Eğitim Müdürlüğü ile polis ve güvenlik birimlerinin ortaklaşa aldığı bir önlem olarak duyuruldu. Eğitim Müdürlüğü, tehditlerin 16 okulu etkilediğini belirtti. Aralarında ilkokullar, ortaokullar, özel eğitim okulu ve iki lise de bulunuyor. Yaklaşık 5.000 öğrenci, eğitimlerini evden alacak.

Okulların kapanmasının ardından aileler, çocuklarını evde denetleyemeyecek durumda olanlar için bir çözüm önerildi. Her okul, ebeveynlerin iletişime geçebileceği bir telefon numarası sağladı. Bu numara üzerinden, okul yönetimi çocukların güvenliğini sağlama adına gerekli önlemleri alacak. Ancak, güvenlik gerekçesiyle, çocukların nerede gözetim altında tutulacağına dair detaylar yalnızca ailelerle paylaşılacak ve yerleri kamuoyuna açıklanmayacak.

Geçen hafta benzer tehditler Graz, Linz, Innsbruck, Viyana ve Salzburg’daki okullara yapılmıştı. Bu okullarda da kısa süreli kapamalar yaşanmış, ancak yapılan aramalarda herhangi bir bomba bulunmamıştı.

Polis, St. Pölten’deki tehditlerin, önceki hafta yapılan benzer tehditlerle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma, St. Pölten Kriminal Dairesi, Eyalet Kriminal Dairesi ve Eyalet Güvenlik ve Aşırılıklarla Mücadele Dairesi (LSE) tarafından yürütülüyor.