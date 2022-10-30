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Türk Hip Hop dansçısı 14 yaşındaki Sava Okan dünya şampiyonu oldu

Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda mücadele eden Sava Okan, gençlerde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 14:59
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Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop dans yarışmasında 14 yaşındaki kızımız dünya şampiyonu oldu

Türk Hip Hop dansçısı 14 yaşındaki Sava Okan dünya şampiyonu oldu
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Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda mücadele eden Sava Okan, gençlerde altın madalya kazandı

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Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Graz kentinde düzenlenen organizasyonda, 14 yaşındaki Sava Okan, ferdi kadınlar gençler 1 kategorisinde birinci oldu.

Büyük sevinç yaşayan ve birincilik kürsüsüne Türk bayrağıyla çıkan Sava, Graz'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

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Emine Erman
30.10.2022 15:27
Kutlar,nice başarılar dilerim.  
 
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