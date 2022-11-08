Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi

(AA) - Başkentin tarihi alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, 'Yüzde 15 artış', 'Daha iyi koşullar', 'En az 350 avro artış' yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda yüzde 7,5 oranında öngörülen ücret zammının yetersiz olduğu, yüzde 15 artış yapılması talep edildi. Eğitim alanında personel yetersizliğinin giderilmesi, çalışma saatlerinin haftalık 35 saati aşmaması istendi.

'Artan enflasyon karşısında adil bir maaş artışı talebi'

Gösteriye katılan eğitmen Dilara Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Eylül’den itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüldüğünü belirterek, 'Artan enflasyon karşısında adil bir maaş artışı talep etmek ve emeğimizin çalınmaması için protesto yürüyüşü düzenliyoruz.' dedi.

Dağdelen, Avusturya’da kasım itibarıyla enflasyonun yüzde 11 olduğunu, işverenlerin ise yüzde 7,5 zam yapmak istediklerini, bunun çok düşük olduğunu söyledi.

'Biz yüzde 15 oranında bir zam istiyoruz, bu da yaklaşık aylık 350 avro artış yapılması anlamına geliyor.' şeklinde konuşan Dağdelen, bununla beraber çalışma saatlerinin kısaltılmasını talep ettiklerini, haftalık en fazla 35 saat çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Dağdelen, eğitim ve sosyal hizmet alanında personel eksikliğinin olduğunu, bu alanlarda çalışanların tükenmişlik sendromu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Göstericiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu Ballhausplatz'da yürüyüşlerini sonlandırdı. Gösteri nedeniyle Viyana genelindeki çok sayıda ilkokulda yarım gün eğitim yapıldı.

Enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Ekim için enflasyon oranını yüzde 10,5 olarak açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, kasım için bu oranın yüzde 11’e çıkacağını duyurmuştu. Enflasyonun geçen ay yüzde 10’un üzerine çıkmasıyla 1952’den bu yana ilk defa enflasyon iki haneli rakamlara ulaşmış ve son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.