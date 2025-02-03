Avusturya’da enflasyon yükselişe geçti

Avusturya'da yıllık enflasyon oranı Ocak 2025’te yüzde 3,3’e yükseldi. Aralık 2024’te yüzde 2 olan enflasyonun bu seviyeye çıkması, ülkedeki fiyat dinamiklerinde önemli değişiklikler yaşandığını gösteriyor. İstatistik Avusturya (Statistics Austria) tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu artışın en büyük nedeni hükümetin elektrik fiyatlarına uyguladığı tavan fiyat mekanizmasının sona ermesi oldu.

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Elektrik fiyatlarındaki sınırlamanın kalkmasıyla birlikte, şebeke kullanım ücretlerinde otomatik olarak artış yaşandı. Bunun yanı sıra, CO2 vergisinin de yükseltilmesi enerji fiyatlarında genel bir tırmanışa neden oldu. Aralık 2024’te fiyat baskısını hafifleten enerji sektörü, Ocak 2025’te yüzde 3,7 oranında fiyat artışıyla enflasyonun yukarı yönlü hareketine katkı sağladı.

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Gıda ve sanayi ürünleri fiyatları, ortalamanın altında bir artış gösterse de hizmet sektörü dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Hizmet sektöründeki yıllık enflasyon yüzde 4,7 olarak gerçekleşti ve sektör, ücret maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle enflasyonu en çok etkileyen alanlardan biri oldu.

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Aylık bazda bakıldığında, tüketici fiyat endeksi Ocak 2025’te yüzde 1,1 oranında artarak Aralık 2024’teki yüzde 0,9’luk yükselişi geride bıraktı. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini vurguluyor.