Avusturya’da iltica başvurularında ciddi düşüş

Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025'in ilk altı ayında 8.637 kişi ülkede iltica başvurusunda bulundu. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7’lik bir azalmaya işaret ediyor. 2024’ün ilk yarısında bu sayı 13.634 olarak kaydedilmişti. 2022’de ise yalnızca yılın ilk yarısında 32.351 başvuru yapılmıştı. Bu dönemde başvuruların %47’si reddedilirken, %42’si kabul edildi. Kalan %11’lik kısmın kararı ise “diğer” statüsünde değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin sığınma sisteminde istikrar sağlandığını ve sınır kontrollerinin etkin biçimde yürütüldüğünü vurguladı. Karner, “Sığınma sistemini zorlayan suistimallerle kararlılıkla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AB GENELİNDE DE GERİLEME YAŞANIYOR

İltica başvurularındaki düşüş sadece Avusturya’ya özgü değil. Avrupa Birliği genelinde de benzer bir eğilim söz konusu. İçişleri Bakanlığı, 2025’in ilk yarısında AB çapında yapılan iltica başvurularının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azaldığını açıkladı. Ancak bu düşüş Avusturya’daki kadar dramatik değil.

Özellikle kişi başına düşen başvuru sayılarında, Avusturya bir dönem Güney Kıbrıs’ın hemen ardından ikinci sıradaydı. Ancak şimdi onuncu sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu durum, ülkenin göç politikalarının son dönemde daha sıkı bir çizgiye oturduğunu gösteriyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Uzmanlar, başvuru sayılarındaki düşüşü birden fazla faktöre bağlıyor. Avusturya’nın sıkılaştırılmış sınır kontrolleri, daha hızlı işleyen iltica prosedürleri ve caydırıcı politikaları öne çıkıyor. Ayrıca, transit ülkelerdeki yeni düzenlemeler de başvuru sayılarında azalmaya yol açmış olabilir.

Buna rağmen, Avusturya'da sığınma talebinde bulunanların çoğunluğu hâlâ Afganistan, Suriye ve Fas gibi ülkelerden geliyor. İltica sürecine başvuran bu kişiler için daha sıkı denetim ve karar süreçleri uygulanıyor.