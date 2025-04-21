Avusturya'da iltica başvurularında düşüş

Yeni olmayan başvuruların çoğunluğu, daha yüksek statü talebi, Avusturya'da doğan çocuklar için yapılan başvurular ya da aile birleşimi talepleri. Bu eğilim özellikle Afgan vatandaşlar arasında belirgin. 504 başvurudan yalnızca 93’ü yeni başvuru olarak kayıtlara geçti. Avrupa Adalet Divanı’nın kararı gereği Afgan kadınlar için artık bireysel değerlendirme yapılmaması da bu artışı etkiliyor.

Suriyeli başvurucular arasında da benzer bir tablo gözleniyor. 268 başvuru tekrar yapılırken sadece 58’i ilk başvuru oldu. Siyasi belirsizlik nedeniyle bu başvurular genellikle işleme alınmıyor. Aile birleşimi hakkı da en az bir yıl süreyle askıya alınacak.

Yılın ilk çeyreğinde 2120 kişiye iltica hakkı tanındı. 451 kişiye geçici koruma, 299 kişiye ise insani oturum izni verildi. En fazla kabul alan grup Afganlar olurken, 1500’e yakın kişiye sığınma hakkı tanındı. Suriyelilere verilen iltica sayısı ise 77’de kaldı.

Avrupa genelinde ise başvurular yüzde 19 düştü. Avusturya’da hâlâ 65 binden fazla kişi temel barınma hizmetinden yararlanıyor.