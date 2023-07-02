Avusturya'da kazanan Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. etabı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Avusturya'da kazanan Verstappen

Sezonun 10. yarışı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste 5, sezonun 7, kariyerinin ise 42. galibiyetini elde etti.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, liderin 5.155 saniye gerisinde ikinci, Meksikalı Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 17.188 saniye arkasında üçüncü oldu.

Şampiyonada şu ana kadar Verstappen 7 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Sezonun 11. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 9 Temmuz'da düzenlenecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 129

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 108

5. Carlos Sainz (İspanya): 86

TAKIMLAR
1. Red Bull: 377

2. Mercedes: 178

3. Aston Martin: 172

4. Ferrari: 158

5. Alpine: 48

(AA)

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