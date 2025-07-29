Avusturya’da üretiminde toparlanma sinyali

Avusturya imalat sanayiinde son aylarda hissedilen daralma, temmuz ayında bir nebze yavaşladı. UniCredit Bank Austria’nın yayımladığı Temmuz 2025 İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, endeks 47,0’dan 48,2’ye yükseldi. Bu artış, son üç yılın en güçlü üretim yükselişine işaret ediyor. Ancak endeks hâlâ 50’nin altında seyrederek sektördeki genel daralmanın devam ettiğini gösteriyor.

Üretimdeki bu yükselişin temelinde, son üç ayın ikisinde gözlemlenen üretim artışı bulunuyor. Bu gelişmeye rağmen, sanayiciler yeni siparişlerde beklenen canlanmayı göremedi. İnşaat sektöründeki durgunluk ve ekonomik belirsizlikler, yeni sipariş akışının önünde engel oluşturmaya devam ediyor.

İSTİHDAM DÜŞÜYOR, İŞ GÜCÜ DARALIYOR

Temmuz verileri, istihdam alanında da dikkat çekici bir azalmaya işaret ediyor. Üçüncü çeyreğin başında üreticiler iş gücünde küçülmeye giderek, birikmiş iş siparişlerini eritmekte yeterli ilerleme sağlayamadıklarını gösterdi. Bu durum, sektörde uzun süredir devam eden verimsizlik problemini de yeniden gündeme taşıdı.

İstihdamdaki bu daralma, yalnızca işçilere değil, üretim zincirindeki tüm aktörlere olumsuz yansımalar doğuruyor. Özellikle ara tedarikçilerin ve küçük ölçekli firmaların etkilenmesi, geniş çaplı bir ekonomik kırılganlığı beraberinde getiriyor.

İYİMSERLİK ARTIYOR, GÖZLER TİCARET ANLAŞMASINDA

Fiyatlar cephesinde ise üç aydır ilk kez girdi maliyetlerinde artış yaşandı. Ancak bu artış geçmiş yıllara kıyasla sınırlı düzeyde kaldı. Buna karşın sanayicilerin geleceğe dönük beklentileri önemli ölçüde iyileşti. Şirketlerin büyüme umudu, Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu iyimserliğin temelinde, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının oluşturduğu ekonomik canlanma beklentisi bulunuyor. Üreticiler, bu anlaşmanın etkisiyle ihracatın güçleneceğini ve iç talebin toparlanacağını umut ediyor.