Avusturya'daki yeni çevre tasarısına tepkiler sürüyor

Avusturya'nın Oberösterreich eyaletinde iktidardaki ÖVP ve FPÖ’nün hazırladığı yeni düzenleme, eyaletin dörtte birinde rüzgâr türbinleri ve bağımsız güneş enerjisi projelerini yasaklamayı amaçlıyor. Ocak ayından beri gündemde olan tasarı, yalnızca çevreci partiler değil, artık iş dünyası tarafından da eleştiriliyor.

Yeşiller Partisi Eyalet Bakanı Stefan Kaineder, düzenlemeyi “eyaletin itibarı için bir utanç” olarak tanımlarken, rüzgâr türbinlerinin enerji fiyatlarını düşürdüğünü vurguladı. Kaineder ayrıca Freistadt bölgesindeki Sandl kasabasında planlanan büyük bir rüzgâr parkının, bölgede Elch adı verilen geyiklerin yaşadığı iddiasıyla reddedilmesini “bir halkla ilişkiler felaketi” olarak nitelendirdi. Elch türü Avusturya’da yerleşik değil, yalnızca birkaç kez görüldüğü rapor edildi.

ÖVP’ye yakınlığıyla bilinen Wirtschaftskammer (İş Dünyası Odası) bile tasarıya karşı çıkarak, Sandl dahil tüm projelerin gerçekleşmesini desteklediğini belirtti. Kurum, tasarının istihdamı, ucuz elektriği ve yatırımları tehdit ettiğini açıkladı.

Eyalette 52 kurumdan gelen görüşlerin büyük kısmı olumsuz. Konu, perşembe günü yapılacak meclis oturumunda gündemin merkezinde yer alacak.