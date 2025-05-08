Avusturya'daki yeni çevre tasarısına tepkiler sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'daki yeni çevre tasarısına tepkiler sürüyor

Avusturya’nın Oberösterreich eyaletinde rüzgâr enerjisini sınırlayan tasarı, hem çevreciler hem iş dünyası tarafından tepkiyle karşılandı.

Avusturya'nın Oberösterreich eyaletinde iktidardaki ÖVP ve FPÖ’nün hazırladığı yeni düzenleme, eyaletin dörtte birinde rüzgâr türbinleri ve bağımsız güneş enerjisi projelerini yasaklamayı amaçlıyor. Ocak ayından beri gündemde olan tasarı, yalnızca çevreci partiler değil, artık iş dünyası tarafından da eleştiriliyor.

Yeşiller Partisi Eyalet Bakanı Stefan Kaineder, düzenlemeyi “eyaletin itibarı için bir utanç” olarak tanımlarken, rüzgâr türbinlerinin enerji fiyatlarını düşürdüğünü vurguladı. Kaineder ayrıca Freistadt bölgesindeki Sandl kasabasında planlanan büyük bir rüzgâr parkının, bölgede Elch adı verilen geyiklerin yaşadığı iddiasıyla reddedilmesini “bir halkla ilişkiler felaketi” olarak nitelendirdi. Elch türü Avusturya’da yerleşik değil, yalnızca birkaç kez görüldüğü rapor edildi.

ÖVP’ye yakınlığıyla bilinen Wirtschaftskammer (İş Dünyası Odası) bile tasarıya karşı çıkarak, Sandl dahil tüm projelerin gerçekleşmesini desteklediğini belirtti. Kurum, tasarının istihdamı, ucuz elektriği ve yatırımları tehdit ettiğini açıkladı.

Eyalette 52 kurumdan gelen görüşlerin büyük kısmı olumsuz. Konu, perşembe günü yapılacak meclis oturumunda gündemin merkezinde yer alacak.

im-brandenburgischen-nauen.jpg

Son Haberler
FETÖ’ye İzmir’de büyük darbe: 10 gözaltı!
FETÖ’ye büyük darbe!
Saelemaekers'ın Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Saelemaekers'ın Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma
Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma
Arjantin'i ayağa kaldıran olay! Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı
Arjantin'i ayağa kaldıran olay! Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı
Spor yapmadan önce bunu yapmazsanız aniden ölebilirsiniz
Spor yapmadan önce bunu yapmazsanız aniden ölebilirsiniz