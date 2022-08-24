24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında Austria Wien'i konuk edecek

Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında Austria Wien'i konuk edecek

UEFA'da Türk gecesi... Temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de Austria Wien'le karşılaşacak.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:39
Takip Et

Avusturya'dan 2-0'lık avantajla dönen Fenerbahçe UEFA'da tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak

Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında Austria Wien'i konuk edecek
+
Aa
-

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.

Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek.

Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.