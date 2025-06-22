Avusturya'dan ABD açıklaması: İran'a saldırı "feci bir adım"

Meinl-Reisinger sosyal medya platformu X hesabından, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına dair açıklama yaptı.

İran'daki nükleer tesislerin ABD tarafından bombalanmasını "feci bir adım" olarak nitelendiren Meinl-Reisinger, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini ve bunun "tartışma konusu bile" yapılmaması gerektiğini belirtti.

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Meinl-Reisinger, "(İran) rejimi, İsrail'in var olma hakkına karşı çıkıyor. Bu da hem bölgede hem de dünya genelinde istikrarsızlık ve teröre yol açıyor. Ancak uluslararası hukuk da geri planda bırakılamaz. Avusturya her zaman olduğu gibi çatışma yerine diplomasiden yana olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Yarın Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bu durumu görüşeceğini kaydeden Bakan, "Şu an bir yol ayrımındayız; güçlünün haklı olduğu bir dünya mı istiyoruz, yoksa hukukun güçlü olduğu mu?" değerlendirmesinde bulundu.

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Meinl-Reisinger, bütün tarafları çatışmaya son verip müzakere masasına dönmeye çağırdı.

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