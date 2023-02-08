Avusturya'dan yardım malzemelerini taşıyan uçak yola çıktı

Uluslararası Schwechat Havalimanı’nın kargo bölümünde yardım faaliyetine ilişkin açıklamada bulunan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, korkunç depremin ardından yalnız Viyana’daki Türk vatandaşları değil, aynı zamanda "Türkiye’nin dostlarının" da seferber olduğunu dile getirdi.

Ceyhun, Human Relief yardım kuruluşu aracılığıyla Kızılay'a ulaştırılacak eksi 30 dereceye kadar sıcak tutulabilen montların organize edilmesinde emeği geçen Viyana Eyalet Meclis Üyesi ve bir özel şirketin yönetim kurulu üyesi Omer Al Rawi’e teşekkür etti.

THY’ye teşekkür eden Ceyhun, "THY olmasa bu önemli malzemeleri nasıl Türkiye’ye ulaştıracağımızı bilemezdik." dedi.

Omer Al Rawi de bu yardımın meydana gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, en iyi yardımın en hızlı yapılan olduğunu söyledi.

THY’ye sorunsuz bir şekilde malzemelerin Türkiye’ye taşınmasında sağladığı katkıdan ötürü teşekkür eden Al Rawi, Büyükelçi Ceyhun’un da yardım organizasyonunu başından itibaren desteklediğini dile getirdi.

Al Rawi, dünyanın genelinden ciddi yardım kampanyalarının oluşturulduğunu, kendilerinin bu bütünün küçük bir parçası olduğunu belirterek, az da olsa insanların soğuktan korunmasına katkı sağlamalarının kendilerini memnun edeceğini ifade etti.

- "En yaşamsal malzemeler havayollarıyla taşınmalı"

THY Kargo Satış Başkan Yardımcısı Mustafa Yaz da felaketin yaralarını hızlı şekilde sarmanın çok önemli olduğunu, lojistikte havayolunun en kritik enstrüman olduğunu kaydetti.

Yaz, bu nedenle mevcut kapasitenin en iyi şekilde kullanılmasının önemli olduğunu belirterek, "En kritik, en yaşamsal, ilaç gibi Türkiye’den beklenen birtakım malzemelerin Büyükelçiliğimizin koordinasyonuyla ulaştırılması önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

İkinci el malzemeden ziyade yaşamsal önem arz eden ürünlerin havayoluyla taşınmasının önemini vurgulayan Yaz, halihazırda taşınacak montların da böyle bir nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.