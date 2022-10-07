Avusturyalı dağcı, Pakistan'da çığ düşmesi sonucu öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, 2 dağcı ve bir rehber Şimşal Vadisi'nde isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan Avusturyalı dağcı Elias yaşamını yitirdi, beraberindeki Kerber Romona ve Pakistanlı rehber ağır yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metreden yüksek 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yüzlerce dağcının geldiği bölgede, zirve tırmanışlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar meydana geliyor.