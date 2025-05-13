Awoniyi acil ameliyata alındı

27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, maçın 88. dakikasında Anthony Elanga'nın ortasına kafa vuruşu yapmaya çalışırken direğe çarptı. Bu çarpışma sonrasında sağlık ekibi sahada tedavi uygulasa da Awoniyi, oyuna devam ederken zor anlar yaşadı.

Nottingham Forest forveti Taiwo Awoniyi, geçtiğimiz pazar günü Leicester City ile oynadıkları Premier Lig maçında yaşadığı karın sakatlığı nedeniyle acil ameliyat oldu. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, maçın 88. dakikasında Anthony Elanga'nın ortasına kafa vuruşu yapmaya çalışırken direğe çarptı. Bu çarpışma sonrasında sağlık ekibi sahada tedavi uygulasa da Awoniyi, oyuna devam ederken zor anlar yaşadı.

ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Maçın ardından kulüp, Awoniyi'nin sakatlığının ciddiyetine dair açıklama yaptı. Nottingham Forest kulübü, resmi açıklamasında "Taiwo Awoniyi, Leicester City ile oynadığımız maçta karın bölgesinden aldığı sakatlık nedeniyle acil ameliyat oldu. Kulüp, Awoniyi'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve durumu hakkında gerekli güncellemeleri yapacaktır" ifadelerini kullandı.

MARİNAKİS'TEN TEPKİ VE AÇIKLAMALAR

Nottingham Forest’ın sahibi Evangelos Marinakis, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Awoniyi'nin sakatlığının yönetimi konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Marinakis, "Herkes – teknik ekip, oyuncular, taraftarlar ve ben de dahil – Awoniyi'nin sakatlığının nasıl yönetildiği konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu, kulübümüz için duyduğumuz tutkunun bir göstergesidir" dedi.

AWONİYİ'NİN FORM DURUMU

Awoniyi, 2022 yılında Union Berlin'den Forest'a transfer olmuştu. Bu sezon Premier Lig’de bir gol atan Awoniyi, bu maçta sadece beş dakika sahada kalabilmişti. Liverpool'da 2015-2021 yılları arasında bulunmuş ancak hiç resmi maça çıkmamıştı.

Maçın ardından kulüp, Awoniyi'nin sakatlığının ciddiyetine dair açıklama yaptı. Nottingham Forest kulübü, resmi açıklamasında "Taiwo Awoniyi, Leicester City ile oynadığımız maçta karın bölgesinden aldığı sakatlık nedeniyle acil ameliyat oldu. Kulüp, Awoniyi'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve durumu hakkında gerekli güncellemeleri yapacaktır" ifadelerini kullandı.

MARİNAKİS'TEN İLK TEPKİ

Nottingham Forest’ın sahibi Evangelos Marinakis, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Awoniyi'nin sakatlığının yönetimi konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Marinakis, "Herkes – teknik ekip, oyuncular, taraftarlar ve ben de dahil – Awoniyi'nin sakatlığının nasıl yönetildiği konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu, kulübümüz için duyduğumuz tutkunun bir göstergesidir" dedi.

AWONİYİ'NİN FORM DURUMU

Awoniyi, 2022 yılında Union Berlin'den Forest'a transfer olmuştu. Bu sezon Premier Lig’de bir gol atan Awoniyi, bu maçta sadece beş dakika sahada kalabilmişti. Liverpool'da 2015-2021 yılları arasında bulunmuş ancak hiç resmi maça çıkmamıştı.