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Fenerbahçe HDI Sigorta Hekimoğlu'nu mağlup etti

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Hekimoğlu karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:53
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Hekimoğlu'nu yendi

Fenerbahçe HDI Sigorta Hekimoğlu'nu mağlup etti
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Alexandre, Emre Savaş, Mirsaeid (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Hasan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan, Pavle)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Aleksey, Gökhan Çatal, Ogbai, Cansın Hacıbekiroğlu, Bradley, Krasimirov (Umut Özdemir, Uğur Kılınç, Taha Sabah, Kadir Bircan, Metin Durmuş)

Setler: 25-20, 24-26, 25-16, 25-21

Süre: 118 dakika (26, 33, 28, 31)

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