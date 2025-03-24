AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Halkbank

Düzenleme: Kaynak: AA
AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Halkbank

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Halkbank oldu.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, İstanbul Gençlikpor'u 3-1 yenerek finale yükseldi. Halkbank, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İkinci sette salon ışıklandırmasında yaşanan sorun nedeniyle maça 25 dakikalık aranın ardından devam edildi.

HALKBANK 3 İSTANBUL GENÇLİKSPOR 1

Salon: Yenişehir Spor Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Sert Kayıkçı

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Maa (Volkan Döne, Caner Çiçekoğlu, Sotola)

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hasan Sıkar)

Setler: 25-17, 20-25, 25-23, 25-19

Süre: 134 dakika (26, 53, 29, 26)

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