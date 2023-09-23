Axel Witsel'den herkesi şaşırtan itiraf: Ben de yaptım

Şimdilerde İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen Axel Witsel, dünyaca ünlü yıldızların neden Arabistan'a gittiklerini açıkladı.

Axel Witsel'den herkesi şaşırtan itiraf: Ben de yaptım

Atletico Madrid forması giyen Belçikalı orta saha Axel Witsel önemli açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki yıldız orta saha Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncuların oraya gitmelerinin tek sebebinin para olduğunu söyledi.

Witsel'in açıklamaları şu şekilde;

-Her birimizin kendi yolu var. Suudi Arabistan'a gitmenin kötü olduğunu söylemiyorum, bende 27 yaşımda Çin'e gittim. Benim için bir yaşam deneyimiydi.

-Elbette oraya para için gidiyoruz, spor projesi hakkında konuşmamıza gerek yok. Gerçek şu ki, bunu Carrasco yaptı ve bu benim için sorun değil.

Axel Witsel, 2017'de Çin Ligi ekibi Tianjin Quanjian'da forma giymişti.

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