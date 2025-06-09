Axiom Space, Hindistan, Polonya ve Macaristan’ı uzaya taşıyor

Özel uzay şirketi Axiom Space, 10 Haziran’da gerçekleştireceği Ax-4 misyonuyla Hindistan, Polonya ve Macaristan’ı tekrar insanlı uzay yolculuğuna taşıyor. Şirketin CEO’su Tejpaul Bhatia, görevi “bir tür zafer turu” olarak nitelendirirken, bu uçuşun Axiom Space’in tamamen ulusal müşterilere odaklandığı ikinci görevi olduğunu belirtti. Her üç ülkenin de uçuşta birer astronotu yer alacak ve bu ülkeler tarihlerinde ikinci kez uzaya insan göndermiş olacak.

Bhatia, Ax-4 görevinden önceki üç uçuşta zarar ettiklerini, ancak bu görevle birlikte şirketin ilk kez başa baş noktasına ulaştığını açıkladı. Axiom Space’in uzun vadeli planı ise, ISS’e eklenecek ticari modülleri daha sonra bağımsız bir Axiom Uzay İstasyonu’na dönüştürmek. Görev, SpaceX’in Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilecek. Şirket kendini “uzay pazarının yöneticisi” olarak tanımlıyor ve gelecekte bu alanda büyük fırsatlar doğacağını öngörüyor.