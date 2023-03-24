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Elimizden düşüremediğimiz Ay çekirdeğinin yararları nelerdir

Sert kabuklu yemişler ve çekirdekler; vitaminler ve mineraller gibi iyi bir besin kaynağı olmasının yanı sıra sağlıklı doymamış yağ ve fitokimyasal içeriyor. Peki, Ay çekirdeğinin yararları neler? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 07:01
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Ay çekirdeğinin yararları nelerdir

Elimizden düşüremediğimiz Ay çekirdeğinin yararları nelerdir
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Uzmanlara göre sert kabuklu yemişler ve çekirdekler, balık, kümes hayvanı eti ve fasulye gibi ay çekirdeği de bir protein besini olarak kabul ediliyor. Sert kabuklu yemişler ve çekirdekler; vitaminler ve mineraller gibi iyi bir besin kaynağı olmasının yanı sıra sağlıklı doymamış yağ ve fitokimyasal içeriyor.

Günde 2 bin kalori alan bir kişi, 28 gramlık bir porsiyon, tavsiye edilen günlük tiyamin alımınının yüzde 45’ini; magnezyum alımınının yüzde 25’ini; fosfor alımınının yüzde 20’sini; folik asit alımınının yüzde 15’ini; demir, çinko ve B6 vitamini alımınının yüzde 10’unu; niyasin alımınının yüzde 6’sını; riboflavin ve kalsiyum alımınının ise yüzde 4’ünü karşılıyor. Ayçekirdeği aynı zamanda iyi bir E vitamini kaynağı oluşturuyor.

Yaklaşık 3 yemek kaşığına denk gelen 28 gramlık kurutulmuş ay çekirdeği porsiyonu 160 kalori, 15 gram toplam yağ, 1 gram doymuş yağ, 6 gram protein, 6 gram karbonhidratve 3 gram lif içeriyor. Ayçekirdeği, doymuş yağ oranının az olması ve kolestrol içermemesi sebebiyle iyi bir protein seçeneği oluyor. Vitaminler ve mineraller ayçekirdeği aynı zamanda çeşitli vitaminler ve mineraller içeriyor.

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