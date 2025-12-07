Bakırköy Başsavclığı tarafından hazırlanan Ay Grubu suç örgütü iddianamesinde, örgüt üyesi iddiasıyla bir komiser de yer aldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi Amirliği'nde Komiser olan Serkan Yardımcı, örgüt üyesi olma iddiasıyla 11 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Yardımcı’yla ilgili çalışma bir ihbar mektubuyla başladı. İstanbul Organize Şube’ye gönderilen ihbar mektubunda, “Beyoğlu'nda Serkan Yardımcı diye bir komiser var. Bu komiserin, Ay suç örgütü lideri Muhammet Ay ile araları çok iyiydi. Muhammet Ay aranırken, sağa sola giderken yakalanmaması için Serkan ile birlikte gidiyor, getir götürlerini Serkan yapıyordu” denildi.

Bu ihbar mektubundan sonra Emniyet çalışma başlattı. Muhammet Ay’ın firar olduğu dönemde Serkan Yardımcı’nın arabasıyla Tekirdağ’dan İstanbul’a geldiği, ayrıca İstanbul’dan Sapanca’ya gittikleri tespit edildi. Emniyet’in yaptığı çalışmada, Serkan Yardımcı’nın Muhammet Ay’ın yakalandığı hücre evinde de birden fazla baz verdiği ortaya çıktı. Bu tespitler sonrası Serkan Yardımcı 5 Eylül’de tutuklandı.

KOMİSER: AY BEYEFENDİ BİRİSİYDİ

Serkan Yardımcı, bu iddialarla ilgili verdiği ifadesinde Muhammet Ay’ı gerçek ismiyle tanımadığını belirterek şöyle konuştu:

"Muhammet Ay isimli şahsı tam tarihini hatırlamamakla bu tarihten 6 ay veya 1 sene önce Bağcılar’da otomotiv dükkanları soyadıyla açıldığından adını Kaya Otomotiv olarak adını düşündüğüm galeri sahibi Adıyamanlı Kadir Kaya isimli arkadaşımın vesilesi ile tanıdım. Ben Muhammet Ay’ın adını Murat ismi ile Kadir tanıştırdı ve bu kişinin de galericilik yaptığını söyledi. Ben Muhammet Ay ile Kadir’in dükkanında tanıştım. Kadir Kaya 30-35 yaşlarındadır. Bu süreden sonra da galeride veya alkollü restoranlarda denk gelip oturmuşluğumuz oldu. Murat olarak tanıdığım Muhammet Ay isimli şahıs düzgün, beyefendi ve konuşkan birisi olduğu için ekonomik ve kültürel konularda kendisiyle sohbetlerim oldu. Tarihini hatırlamadığım bir zamanda Murat olarak tanıdığım Muhammet Ay’ın yakalandığını sokakta ve sosyal medya paylaşımlarında gördüm ve bu haberler üzerine Murat olarak tanıdığım şahsın Muhammet Ay isimli şahıs olduğunu ve şahsın Organize Şube tarafından gözaltına alındığını aranması ve kesilmiş cezası olduğunu öğrendim.”

Serkan Yardımcı, Muhammet Ay’ı Tekirdağ’dan alıp, İstanbul’a getirmesiyle ilgili ise “Ben yerini hatırlamadığım Silivri tarafında bir yere tek başıma giderek Murat olarak bildiğim Muhammet Ay’ı alıp oturacağımız restorana gittik. Murat olarak bildiğim Muhammet Ay’ın yanında başka bir kimsenin olup olmadığını hatırlamıyorum. Muhammet Ay’ı almaya, 34 KSF … plaka sayılı Peugeot 3008 marka araç ile gitmiş olabilirim. Restorandan sonra Muhammet Ay ve Kadir Kaya’yı gideceği yerlere bırakmış olabilirim” dedi.

Serkan Yardımcı, Sapanca’ya gitmesiyle alakalı da yine Muhammet Ay’ı götürmüş olabileceğini, ama tam olarak hatırlayamadığını iddia etti.

ÖRGÜT EVİNDE ALKOL İÇMEK İÇİN BULUŞMUŞ

Muhammet Ay’ın yakalandığı hücre evinden baz vermesi olayına da Serkan Yardımcı, “Muhammed Ay isimli şahsın yakalandığı belirtilen Esenyurt İlçesi Akevler Mahallesi 1064. Sokak Almila Tower adresine gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Kadir Kaya ve Murat olarak bildiğim Muhammed Ay isimli şahısla spontane veya alkol içmek için gittiğimiz adreslerden birisi olabilir. Bu adreste Kadir ve Murat olarak bildiğim Muhammed Ay’ın yanı sıra yanımızda mahalleden tanıdığımız ortak arkadaşlarımız da olabilir. Ben bu adrese gittiysem bu adreste muhakkak Kadir Kaya ve Muhammed Ay isimli şahıstan birisi vardır” diyerek yanıt verdi.





