Birçok suça buşlaşmış yeni nesil suç örgütlerinden Ay çetesi hakkında bir dava da Küçükçekmece Adliyesinde açıldı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada firari Abdurrahman Ay başta olmak üzere 24 sanık yargılanıyor.



Bu dosyada Ay çetesi Ramazan Mirza isimli kişinin iş yerine el bombası atma ve kurşunlama olayından sorumlu tutuluyor.



Yeni nesil çeteler, klasik suç örgütlerinden farklı olarak kadınların da etkin rol aldığı suç faaliyetlerine giriyor.

Bu dosyada sanıklardan Cengizhan Ulus ve imam nikahlı eşi Nazar Bağlamacı Ramazan Mirza’nın iş yerine birlikte bomba atmaya gitti.



11 Eylül 2024 tarihinde Abdurrahman Ay'ın talimatıyla Ramazan Mirza’nın Başakşehir’de bulunan iş yerine Cengizhan Ulus ve imam nikahlı eşi Nazar Bağlamacı ve Abdulkadir İlbeyli, Diyarbakır’dan gelen şahıs ve İbrahim Efe Tunca’nın beraber bir araba ve motorla iş yerine gitti. Diyarbakır’dan gelen kişi tel örgülerden geçip bombayı atacaktı. Ancak şahıs bombayı korkudan orada bırakıp geri geldi. Cengizhan Ulus’un imam nikahlı eşi Nazar bağlamacı ise “Yapacağınız işi s…” deyip gidip, bombayı aldı. Olay yerinden ayrıldılar. Daha sonra Cengizhan Ulus gidip bombayı attı.





Cengizhan Ulus’un ifadesine göre Abdurrahman Ay ile kendisini tanıştıran kişi cinayetten dolayı Fransa’da firar olan Fatih Karakaş’tı. Madde bağımlısı olan Cengizhan Ulus, iş aradığını Fatih Karakaş’ın da kendisini Abdurrahman Ay ile tanıştırarak bu işi verdiğini söyledi.



Nazar Bağlamacı olaydan 4 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cengizhan Ulus da 11 Ekim’de tutuklandı.