Ay hayali! Güney Kutbu’nda bilim ve güç savaşı

Çin, uzay keşfinde çığır açacak bir projeye imza atmaya hazırlandı. 2035 yılına kadar Ay’ın Güney Kutbu’nda Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adıyla bir bilimsel üs kurmayı planlayan Pekin, bu hedefle Rusya’nın da desteğiyle iki aşamalı bir strateji izledi.

Proje, Ay’ın su buzu rezervleriyle dolu esrarengiz bölgesinde sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı ve derin uzay araştırmalarını hızlandırmayı amaçladı.

Uzmanlar, bu girişimin hem bilimsel hem de jeopolitik açıdan küresel uzay yarışını yeniden şekillendirebileceğini vurguladı.

İKİ AŞAMALI PLAN VE TEKNOLOJİK ATILIM

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) liderliğinde yürütülen proje, 2030-2035 yılları arasında beş süper ağır roket fırlatmasıyla temel bir robotik üs inşa etmeyi öngördü.

İlk aşamada, 2028’e kadar Chang’e 6, 7 ve 8 görevleriyle Ay yüzeyinde keşif ve altyapı testleri yapılacak. İkinci aşamada ise 2040-2050 yılları arasında üs, Mars ve Venüs gibi derin uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir merkeze dönüştürülecek.

CNSA Baş Tasarımcısı Wu Yanhua, 5 Eylül 2024’te Anhui’de düzenlenen Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Konferansı’nda, “Bu üs, insanlığın Ay’ı ve ötesini anlaması için bir köprü olacak” dedi.

GÜNEY KUTBU’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Ay’ın Güney Kutbu, kalıcı gölgeli kraterlerde (PSR) bulunan su buzu rezervleri nedeniyle bilim dünyasının odağında. Arizona Üniversitesi’nden gezegen bilimci Jessica Barnes, “Su buzu, oksijen ve yakıt üretiminde kullanılabilir, bu da uzun süreli insan yerleşimleri için kritik” dedi.

Hindistan’ın Chandrayaan-3 misyonuyla 2023’te bölgede sülfür, alüminyum ve diğer elementlerin varlığı doğrulanırken, Çin’in Chang’e-6 misyonu, Ay’ın uzak yüzünden getirilen örneklerle manyetik alan değişimlerine dair yeni bulgular ortaya koydu.

KÜRESEL REKABET VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Çin’in Ay üssü planı, ABD’nin Artemis programı ve NASA’nın 2026’da astronot indirme hedefiyle doğrudan rekabet halinde. Johns Hopkins Üniversitesi’nden gezegen bilimci Brett Denevi, “Güney Kutbu, Ay’ın en eski arazilerinden biri. Çin’in buradaki varlığı, erken güneş sistemi süreçlerini anlamada büyük bir fırsat sunuyor” dedi. Ancak, Northumbria Üniversitesi’nden uzay hukuku uzmanı Christopher Newman, jeopolitik risklere dikkat çekti:

“Ay’daki kaynaklara erişim, uluslararası anlaşmazlıkları tetikleyebilir. Çin’in Rusya ile ortaklığı, Artemis Anlaşması’nı imzalayan ülkelerle gerilimi artırabilir.”

BİLİMSEL VE DİPLOMATİK BİR HAMLE

Çin’in Ay üssü projesi, yalnızca bilimsel bir girişim değil, aynı zamanda diplomatik bir güç gösterisi. Pekin, Venezuela, Güney Afrika, Pakistan ve Mısır gibi ülkeleri projeye dahil ederek uluslararası iş birliğini genişletiyor. Londra Üniversitesi’nden astronomi profesörü Caroline Smith, “Çin, uzayda süper güç olma yolunda kararlı. Bu üs, insanlığın uzaydaki geleceğini şekillendirecek” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’in Ay’daki bu iddialı hamlesi, bilim dünyasını heyecanlandırırken, uzay yarışında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Güney Kutbu’nda yükselen üs, insanlığın derin uzaya yolculuğunda bir mihenk taşı olabilir.