Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler

Ay'ın, Dünya'nın tek doğal uydusu olduğu ve pek çok önemli role sahip olduğu bir gerçektir. Peki, Ay olmasaydı ne olurdu? İşte Ay olmayan bir Dünya’da yaşanacak senaryolar...

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 1
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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 2

Editör: Bengü Zorlu

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacak ve günler kısalacaktı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 3

Atmosfer bugünkü gibi değil, daha kalın olacaktı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 4

Bu yüzden Dünya gündüz aşırı sıcak olacaktı. Tahmini 80-100 derece.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 5

Ay, geceleri güneş ışığının bir bölümünü dünyaya yansıtır.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 6

Eğer olmasaydı bu sefer geceler de aşırı soğuk olacaktı. Gündüz cehennem olan dünya, gece buz gibi olacaktı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 7

Mevsimler olmayacaktı. Dünya’da sadece tek bir mevsim olacaktı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 8

Dünya, iklim koşullarından ötürü, fırtınaların ve kasırgaların hiç kesilmediği bir gezegen olacaktı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 9

Gel-git olayları %70 azalırdı. Ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişemezdi.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 10

Çoğu canlı türü üreme için Ay’ın evrelerini izlemektedir. Canlılık neredeyse hiç olmazdı.

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Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler 11

Dünya sık sık göktaşı yağmuruna maruz kalacaktı, çünkü Ay, Dünya’ya bir kalkan görevi görmektedir.

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