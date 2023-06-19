Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler

Ay'ın, Dünya'nın tek doğal uydusu olduğu ve pek çok önemli role sahip olduğu bir gerçektir. Peki, Ay olmasaydı ne olurdu? İşte Ay olmayan bir Dünya’da yaşanacak senaryolar...
Editör: Bengü Zorlu
Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacak ve günler kısalacaktı.
Atmosfer bugünkü gibi değil, daha kalın olacaktı.
Bu yüzden Dünya gündüz aşırı sıcak olacaktı. Tahmini 80-100 derece.
Ay, geceleri güneş ışığının bir bölümünü dünyaya yansıtır.
Eğer olmasaydı bu sefer geceler de aşırı soğuk olacaktı. Gündüz cehennem olan dünya, gece buz gibi olacaktı.
Mevsimler olmayacaktı. Dünya’da sadece tek bir mevsim olacaktı.
Dünya, iklim koşullarından ötürü, fırtınaların ve kasırgaların hiç kesilmediği bir gezegen olacaktı.
Gel-git olayları %70 azalırdı. Ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişemezdi.
Çoğu canlı türü üreme için Ay’ın evrelerini izlemektedir. Canlılık neredeyse hiç olmazdı.
Dünya sık sık göktaşı yağmuruna maruz kalacaktı, çünkü Ay, Dünya’ya bir kalkan görevi görmektedir.