Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler

Ay'ın, Dünya'nın tek doğal uydusu olduğu ve pek çok önemli role sahip olduğu bir gerçektir. Peki, Ay olmasaydı ne olurdu? İşte Ay olmayan bir Dünya’da yaşanacak senaryolar...