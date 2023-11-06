Ay sütü nelere iyi gelir?

Hindistan'da sık tüketilen ay sütünün ana maddesi ashwagandha hint ginsengi kökü ve sütten oluşuyor. Peki, ay sütü ne işe yarıyor? İşte ayrıntılar…

Fatma Demirkaya
Ay sütü nelere iyi gelir?

Günümüzde en çok görülen hastalıkların başında stres ve depresyon gibi ruhsal sorunları en aza indirmek için uzmanlar gün içinde mutlaka melatonin, tritofan ve magzneyum gibi maddelerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu maddeler sütte zaten fazladan bulunur. Buna ek olarak diğer besinlerde eklendiğinde güçlü bir karışım ortaya çıkar.

Aynı zamanda tatlandırmak için çeşitli besinlerde eklenebilir. Kuşburnu, zerdeçal, zencefil, kaju, yulaf, badem, ceviz, tarçın, Hindistan cevizi eklenebilir. Ayrıca damak zevkine göre akçaağaç şurubu, bal ve mürver şurubu da tercih edilir.

Hindistan başta olmak üzere Asya kıtasında sık sık tüketilen ay sütü, ashwagandha hint ginsengi kökü ve süt ile hazırlanan bir karışımdır. Strese ve uykusuzluğa iyi geldiği düşünülen ay sütünün tek bir tarifi yoktur. Farklı malzemelerin karışımından elde edilen bu süt, melatonin ve triptofan açısından çok zengindir. Bu karışım dünya çapında 'moon milk' olarak bilinir. Bunun nedeni ay yüzeyinin sürekli renk değiştirmesidir. Karışıma eklenen malzemeler de, içeceğin renginin değişmesine neden olur.

Ay Sütü Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1 tutam öğütülmüş hindistan cevizi

1 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya bal1 su bardağı süt (badem veya hindistan cevizi sütü olabilir)

1/2 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

1/2 çay kaşığı öğütülmüş ashwagandha tozu

1/4 çay kaşığı öğütülmüş zencefil tozu

Hazırlanışı:

Öncelikle sütü yüksek ateşte kaynatın. Ancak tamamen kaynamasına izin vermeyin. Süt sıcaklaştığında hindistan cevizi yağı dışındaki malzemeleri ekleyerek çırpın ve 5 dakika kaynatın. Ardından hindistan cevizi yağını ilave ederek karıştırın ve sütü bardağa dökün. İsteğe göre bal veya akçaağaç şurubu ile tatlandırın.




Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur? Teknoloji
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur?
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı Spor
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor Gündem
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor
Borsada yeni sistem devreye giriyor Ekonomi
Borsada yeni sistem devreye giriyor