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Ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulmasının ardından yılın son önemli gök olayı Ay tutulması için geri sayım başladı. Tüm dünyada heyecanla beklenen ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte detaylar..

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:48
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Ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman olacak? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
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Bu yılın ilk Ay Tutulması 16 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşti. Birtakım etkilere sahip olduğu düşünülen tutulmalar bu sene Akrep ve Boğa aksında gerçekleşiyor. İzmir depremini olası bir tutulma ile bağdaştıranlar ay tutulmasını araştırmaya başladı.

Bazı astrologlar tutulmaya Üranüs'ün etki ettiğini ve bu nedenle yer hareketlerinin görülebileceğini söylüyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması 8 Kasım'da Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek. Ay tutulması birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Geri sayımına başlanan ay tutulma Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Fakat tutulma Avrupa, Afrika ve Asya’dan gözlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, ayın kendi yörüngesinde dolanırken Dünya’nın gölgesine girmesine Ay tutulması denir.

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay’ın, Dünya’nın gölgesine girmesi ile Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya’nın gölgesi Ay’a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay’ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay’ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir

Ay’a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya’nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya’nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay’ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş’in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay’ın üzerine Dünya’nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

 

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