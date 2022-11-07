4 Kasım’da gerçekleşen Ay tutulmasının ardından dünya bir sonraki Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini merak eder oldu. Gök olaylarını yakından takip edenler bir sonraki Ay tutulmasının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2022 AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının son Ay tutulması Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın (8 Kasım 2022) yılın son Ay tutulması gerçekleşecek.

Ay tutulması, Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

2022 AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Türkiye'den izlenemeyecek olan tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor. Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.