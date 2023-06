Ay ve yıldız Samsun'da parladı!

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Maç fazlasıyla lider bulunduğu EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Takım, Galler'i ağırladı. Uzun yıllar sonra Samsun'da bir milli maç oynanıyordu ve tribünler de bunun hakkını fazlasıyla verdi.

Mücadeleye hızlı başlayan, oyunu her an tüm hatlarıyla rakip yarı alana yıkmayı başaran Türkiye; Galler'e çok boşluk bırakmadı. Henüz 9. dakikada ağları havalandıran Milliler, ofsayt kararı nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı.

'GÖZ KARARI' İLE OFSAYT...

Sky Italia'nın yaptığı habere göre; karşılaşmanın İtalyan orta hakemi yaşanan teknik aksaklık nedeniyle ofsayt çizgisinin dijital ortamda çekilememesi sonrası VAR'da göz kararı ile ofsayt tespitinde bulundu.

Mücadelenin ilk diliminde en iyi isim geriden oyun kuran, derin paslar atan, rakip hücumculara geçit vermeyen, arkaya seken topları toplayan Merih Demiral'dı diyebiliriz... Merih'in performansını ise Ferdi ve Cengiz Ünder izledi bana göre...

GALLER KALEMİZİ PEK GÖREMEDİ

Konuk ekip, tutuk bir oyun ortaya koyarken; kaleci Mert Günok'a ilk yarı itibariyle neredeyse hiç iş düşmedi. Galler, 41. dakikada Joe Morrell'in gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na ayak tabanıyla yaptığı müdahale akıl sır erecek cinsten değildi.

Ay yıldızlı ekibimiz 1 ve 2. bölge geçişlerini çok iyi yapmasına rağmen 3. bölgede saha yerleşimi ve final paslarını yapmakta problemler yaşadı.

BU SEFER UZAKTAN DENEDİK...

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ritim bulamaması, tam anlamda bir senkronizasyonun içerisine dahil olamamaları gole ulaşmamızın önündeki temel engellerden biri gibi gözüktü. Galler Milli Takımı boy avantajını da kullanıp kalesine iyi kapanarak kanat akınlarından gelen ortalarımızın potansiyel etkisini çürüttü.

Devre bitimine doğru; Cengiz, Orkun ve Barış Alper'in kaleye uzaktan şutlarla yaptığı denemeler de sonuç vermeyince ilk 45 başladığı gibi sona erdi: 0-0.

KAPTAN, BEYAZ NOKTADA ÜZDÜ...

İkinci yarının başında dakikalar 48'i gösterirken Mert Günok'un önce frikikten gelen topu, sonrasında da akan oyundaki şutu kurtarması maçın kırılma anlarından biriydi. Galler, tehlikeli bir başlangıç yapsa da hemen ardından oyun hakimiyetinde zayıfladı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un istediğimiz futbolu oynatamadığı aşikarken; Türkiye 63. dakikada penaltıda kazandı. Ferdi'nin ısrarcılığı ile yaptığı ortada top Ramsey'nin ellerine gelince Hakan Çalhanoğlu beyaz noktaya geçti. Ancak kaptanın şutunu Galler kalecisi kurtardı.

DAHA BAŞKA NE YAŞANABİLİRDİ Kİ?

Arda Güler'in 60'ta oyuna girmesi; "Hücumda yaratıcılık anlamında yüzümüz güler mi?" sorusunu sordurdu. Hiç değilse bizi hücumda heyecanlandıracak ve oyunu tamamen dikine oynayacak bir isim sahadaydı Arda'nın yeşil sahaya adım atmasıyla...

Umut Nayir oyuna girdikten sonra her şeyini ortaya koyup 68'de ağları sarstı. Büyük sevinç yaşıyorduk ancak bu kez de elle oynama nedeniyle bir golümüz daha iptal edildi...

SONUNDA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ...

Galler defansı ve kalecisi golü yemek için her an her şeyi yaptı(!) Öylesine amatör görüntüler verdiler ve hatalar yaptılar ki... Ve sonunda Arda Güler'in oyunu hareketlendirmesi, Umut Nayir'in hücumda doğru konumlanması, sonunda golü bulmamızı sağladı...

72. dakikada Barış Alper'in ortasında Umut kafayı vurup kalecinin de hatası sayesinde ağları sarstı: 1-0. Burnu kırık şekilde oyuna giren Umut, maskesini kenara attı ve tüm cesaretiyle Ay Yıldız için hizmetini verdi.

ARDA GÜLER, 100 MİLYON EURO!

A Milli Takım forması ile 3. maçına çıkan Arda Güler; 80. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sol ayağını öyle bir kapatarak vurdu ve topu tam çatala yolladı ki... Gerçekten uzun süredir bu kadar etkilendiğim ve beklemediğim bir gol izlememiştim. Bu gol bana sadece, "Arda Güler, 100 milyon Euro!" dedirtti. Dünya klasında bir yeteneğe sahip olabildiğimiz için ülkece çok mutlu olmalı ve onun kıymetini her an bilebilmeliyiz diye düşünüyorum.

Türkiye, güle oynaya 2-0 öne geçerken A milli forma ile ilk gollerini atan Umut Nayir ile Arda Güler'in mutluluğu, iki yıldızımızdan milyonlara yayılmaya yetiyordu. Ay Yıldızlılar, yoluna Samsun'dan güle oynaya devam etti...