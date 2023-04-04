NASA Ay’a gidecek astronotları açıkladı

Editör: Osman Can EROK

NASA, Artemis 2 görevi için dört kişilik mürettebatın kimliklerini Houston Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi’nin Ellington Field’da gerçekleştirilen canlı bir etkinliğinde açıklandı.

AY’A GİDECEK EKİBİN İSİMLERİ ŞÖYLE:

Artemis 2’de pilot olarak görev yapacak NASA astronotu Victor Glover, görev uzmanları Christina Koch ve Reid Wiseman ve de görev komutanı olarak Kanadalı astronot Jeremy Hansen.

Dört astronot, 2024 yılında planlanan Ay seyahati için Orion kapsülünde yolculuk yapacak.

NASA Johnson Uzay Merkezi direktörü Vanessa Wyche, etkinlik sırasında şu ifadeleri kullandı:

“60 yılda birçok dev adım attık, (suikast ile öldürülen eski ABD Başkanı) Kennedy’nin Ay’a insan indirme hedefini yerine getirdik ve bugün yine Ay’a ve Mars’a ileri doğru giderek, devlerin omuzlarında duruyoruz.”

NE OLMUŞTU?

NASA’nın Ay programında Orion kapsülü Kasım 2022’de Ay’a 25 günlük bir yolculuk için fırlatılmıştı. Ancak içerisinde kimse yoktu.