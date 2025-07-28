Ayağı çatlak şampiyon!

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, EURO 2025 finalinde İspanya’yı penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Şampiyonluk sonrası Lucy Bronze’un, turnuvayı kaval kemiğindeki çatlağa rağmen tamamladığı ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK DRAMI: LUCY BRONZE SAKAT SAKAT OYNADI

İngiltere Kadın Milli Takımı, İsviçre’nin Basel kentinde oynanan UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde İspanya’yı seri penaltılarla geçerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ancak kupa kadar konuşulan bir diğer detay, savunmanın bel kemiği Lucy Bronze’un açıklamaları oldu.

PENALTILARLA GELEN TARİHİ ZAFER

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşma, penaltı atışlarına sahne oldu. İspanya üç penaltıdan yararlanamazken, İngiltere’de son vuruşu gole çeviren Chloe Kelly, takımına şampiyonluğu getirdi. Turnuvanın en kritik isimlerinden biri olan Lucy Bronze, mücadelenin ardından sağlık durumu hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

“KİMSE BİLMİYORDU…”

Chelsea forması giyen 32 yaşındaki stoper, “Aslında turnuva boyunca kaval kemiğimde bir çatlak vardı ama kimse bilmiyordu.” sözleriyle sağlık durumunu paylaştı. Bronze’un, final dahil tüm maçlarda görev alması ve üst düzey performans göstermesi takdir topladı.

İNGİLTERE UNVANINI KORUDU

Son Avrupa Şampiyonu olarak turnuvaya gelen İngiltere, büyük bir mücadeleyle kupayı yine müzesine götürmeyi başardı. Lucy Bronze’un fedakârlığı, şampiyonluk hikâyesine anlam katan detaylardan biri oldu.