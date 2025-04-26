Ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ayağı yağmur suyu mazgalına sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ayağı yağmur suyu mazgalına sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Şehit Bekir Çelik Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen kadının ayağı yağmur suyu mazgalında mahsur kaldı. Mazgaldan ayağını çıkaramayan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kadının ayağını sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarttı. Ayağı kurtarılan kadın rahat nefes alırken, hastanede tedavi altına alındı.

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