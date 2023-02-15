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Çarşı Grubu'ndan Haluk Levent'e büyük destek. ''Ayağına taş değmesin koca yürekli insan''

Beşiktaş Çarşı Grubu, AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent'e büyük destek verdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 19:54
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''Ayağına taş değmesin koca yürekli insan'' Çarşı Grubu'ndan Haluk Levent'e büyük destek

Çarşı Grubu'ndan Haluk Levent'e büyük destek. ''Ayağına taş değmesin koca yürekli insan''
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Türkiye, Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını tek yürek sarmaya çalışıyor.

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent'e, Beşiktaş Çarşı Grubu'ndan destek geldi.

Çarşı grubu Haluk Levent'in FEDA tişörtü ile olduğu fotoğrafı koyarak; ''Ayağına taş değmesin koca yürekli insan. İyi ki varsın Haluk Levent.'' ifadelerini kullandı.

AHBAP DERNEĞİ NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

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