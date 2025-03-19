Ayak bileği burkulmalarına dikkat! Sık burkulmaların bilinmeyen tehlikesi

Ayak bileği burkulmaları, sporculardan günlük aktivitelerde bileklerini inciten kişilere kadar birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun.

Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi’nden (AAOS) Dr. Michael Hunt, tekrarlayan burkulmaların ayak bileği kıkırdağı üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı:

"Tekrarlayan burkulmalar, eklemin stabilitesini sağlayan bağ dokularını zayıflatır. Bu durum, eklemde aşırı stres oluşturur ve zamanla kıkırdak dokunun aşınmasına yol açar. Bu süreç, osteoartrit gibi erken eklem yaşlanmasına neden olabilir."

Londra Imperial College Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Katherine Steele ise ayak bileği burkulmalarının önemsenmediği durumlarda uzun vadeli etkilerinin ciddi olabileceğine dikkat çekti:

"Hastalar genellikle burkulmaları hafife alır ve tam iyileşme sağlanmadan günlük aktivitelere geri döner. Bu durum, eklemde kronik bir hasarın oluşmasına ve erken eklem dejenerasyonuna zemin hazırlar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TEKRARLAYAN BURKULMALAR VE EKLEMLERE ETKİSİ

American Journal of Sports Medicin'da yayımlanan bir araştırma, tekrarlayan burkulmaların ayak bileği ekleminde kıkırdak incelmesine neden olduğunu ve bu durumun %30 oranında osteoartrit gelişme riskini artırdığını göstermekte.

Journal of Orthopaedic Research'te yer alan bir çalışma, bağ dokusunun tekrarlayan hasarlarla birlikte stabilitesini kaybettiğini ve bu durumun eklem içi mikro travmaları artırarak kalıcı hasara yol açtığını vurgulamakta.

Clinical Biomechanics dergisindeki bir başka araştırma, tekrarlayan burkulmaların eklem içindeki inflamatuar süreçleri tetiklediğini ve bu süreçlerin kıkırdak dejenerasyonunu hızlandırdığını ortaya koymakta.

AYAK BİLEĞİ BURKULMALARINI ÖNLEMEK VE EKLEM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Fizyoterapi ve Güçlendirme Egzersizleri: Ayak bileği stabilitesini artırmak için düzenli fizik tedavi ve kuvvetlendirme egzersizleri yapılabilir.

2. Doğru Ayakkabı Seçimi: Ayak bileği desteği sağlayan ayakkabılar, burkulma riskini azaltabilir.

3. Dinlenme ve İyileşme Süreci: Burkulma sonrası tamamen iyileşmeden aktivitelere dönmemek eklem sağlığını korumada kritik öneme sahiptir.

4. Düzenli Kontrol: Özellikle sık burkulma yaşayan bireyler, bir ortopedi uzmanına danışarak eklem hasarını önlemek için düzenli kontrol yaptırabilir.

5. Eklem Stabilizasyonu: Spor yaparken bileği koruyan bandaj veya bileklikler kullanmak, yeni burkulmaları önleyebilir.

EKLEMLERİ GENÇ TUTMAK İÇİN ÖNLEM ALIN

Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak görülmemeli.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu durumun eklemde erken yaşlanmaya yol açabileceğini net bir şekilde ortaya koymakta.

Ayak bileklerinizde ağrı veya burkulma tekrarı yaşıyorsanız, bu durumu ciddiye alarak önleyici tedbirler almanız, eklem sağlığınızı korumanın en etkili yolu.