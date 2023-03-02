Çeşitli durumlara bağlı olarak sık yaşanabilen ayak burkulmaları hafife alınsa da bazen ayak burkulmaları eklem zedelenmesi ve kemik kırılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Peki, ayak burkulmasına ne iyi gelir? Ayak burkulması nasıl tedavi edilir?

Ayak bileği eklemi bacak ve ayak bölgesini güçlü bir şekilde bağlayarak hareketli alan yaratmaktadır. Kemik ve esnek liflerin oluşturduğu eklem bölgesine binen baskı yüzünden bu alan içerisinde deformasyon oluşabilir. Bu liflerde oluşan deformasyona ayak burkulması adı verilmektedir.

AYAK BURKULMASINA NE İYİ GELİR?

Ayak bileğinin burkulması sonucunda kırılma ile ilgili bir şüphe bulunuyor ise mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Bunun dışında hafif veya orta dereceli bir burkulma söz konusu ise bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Ayak burkulmasına iyi gelen şeyler şunlardır:

- Ayak burkulmasında buz etkili ve basit yöntemlerden birisidir. Buz torbası burkulan bölgeye uygulanır ve ağrı ile birlikte şişmenin azalmasına yardımcı olur.

- Ayak bileğini yüksekte tutmak şişkinliği azaltabilir. Ayak altına yastık koymak ve yükseğe kaldırmak kan birikimi az olacağı için burkulan yerin daha az şişmesini sağlamaktadır.

- Şişmeyi en az seviyeye indirmek için elastik bantlar kullanılabilir. Burkulan bölgeye çok sıkı olmamak kaydı ile elastik bantlar sarılabilir.

AYAK BURKULMASI NASIL GEÇER?

Ayak burkulması çoğu zaman müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Fakat burkulma sonrasında oluşan ağrıyı azaltmak ve gidermek için bazı yöntemler uygulanabilir.

Ayak bileğinin burkulması sonrasında kesinlikle üzerine basılmamalı ve rahat bir şekilde sırt üstü yatılmalıdır. Ayrıca kan dolaşımının dengelenmesi ve şişliğin azaltılması için bir yastık yardımı ile ayak kısmı kal hizası üzerine çekilebilir.

Bunlar dışında doktorlar tarafından verilen ağrı kesiciler de ayak burkulmasının sebep olabileceği ağrıları azaltmaya yardımcı olacaktır.

Ayak burkulması sonrasında ağrılar sık ve şiddetli bir şekilde devam ediyor ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekir.

Burkulma tedavisinde ilk olarak ayakta oluşan ödem giderilir. Bilekte oluşan hasar el ile muayene edilir.

Burkulma ciddi düzeyde ise kapsamlı bir araştırma yapılır. Gerekli görülür ise tomografi veya ultrasonografi gibi tetkikler de yapılır. Cerrahi operasyonlar uygulanabilir.

AYAK BURKULMASINA NE İYİ GELİR?

Ayak burkulması günlük hayatta pek çok kişinin başına gelen durumlardan birisidir. Genellikle evlerde bazı yöntemler ile ağrının ve şişliğin giderilmesi sağlanabilir. Ayak bileğine iyi gelen şeylerden birisi zeytindir. Zeytin ile ayak burkulmasında yaşanan şikayetler azaltılabilir. Zeytin, soğan, tuz ve sarımsak ezilip burkulan bölgeye sürülebilir.

Ayak burkulmasına iyi gelen doğal tedavi yöntemlerinden birisi de lahanadır. Lahana ayağın ağrısını azaltır ve kısa sürede iyileşmesini sağlar. Haşlanmış lahana ılınınca ayak bileğine sarılabilir.

Evde uygulanabilecek yöntemlerden birisi de soğan yöntemidir. 2 soğan ve 2 su bardağı zeytinyağı kavrulur ve burkulan bölgeye sarılır. Bu yöntem ile burkulan bölge hızlı bir şekilde iyileşebilir.

AYAK BURKULMASI BELİRTİLERİ NELER?

Ayak burkulmasının belirtileri şunlardır:

- Ayak kemiği yakınında hissedilen ağrı ve hassasiyet

- Yürüme ve aktivite sırasında hissedilen ağrı

- Morarma ve şişme

- Ağrılık verildiği zaman ağrı hissetme

- Üzerine basamama

- Dokunulduğunda hassasiyet

Ayak burkulması doğru tedavi yöntemleri uygulanarak kısa sürede iyileşebilen bir rahatsızlıktır.

Ağrı tamamen geçene kadar uygulanması gereken buz tedavisinin yanı sıra istirahat edilerek birkaç gün içerisinde iyileşme gözlemlenebilir. Fakat ayakta kanamalı bir burkulma veya kırığa dönen burkulma söz konusu ise cerrahi müdahale gerekir. Bu nedenle mutlaka doktora başvurulması gerekir.

Cerrahi bir müdahale söz konusu olur ise iyileşme süresi daha uzun zaman alır.