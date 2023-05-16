Ayak kokusu belasından nasıl kurtulunur

Podolog Zehra Albayrak, "Ayaklar çoğu zaman ayakkabıların içerisinde gün boyu kalıyor. Dolayısıyla terlemeyle birlikte bakteriler ayakkabı içerisinde, ayakta ve giyilen çorapta kendisine yer buluyor" diye konuştu.



Albayrak, ayakkabı tekrar giyildiğinde çok kolay şekilde ayak kokusunun tekrarlamasına neden oluyor diye uyararak, “Suni deri, polyester bazlı yapıdaki ayakkabılar ayak terlemesini artıracak ve hava geçişini engelleyeceği için bu durum daha da vahim hale gelecektir. Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar ayak kokusunun önüne geçecektir. Günümüzde bu şekilde tasarlanmış ayakkabıları bulmak artık çok çok kolaylaştı." şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ VAR MI?



Podolog Zehra Albayrak ayak kokusuna bakterilerin yol açtığına dikkat çekerek, asıl önemli olanın terlemenin önüne geçilmesi olduğuna vurgu yaptı. Albayrak, “Böylelikle koku oluşumu da engellenir. Ayağın aşırı terlemesi yani hiperhidrozis durumu için tedavi olunması gerekir. Günümüzde bunun için botoks uygulamaları, iyontofrez gibi farklı tedavi yöntemleri bulunuyor" diye konuştu.

NASIL ÖNLENİR?



Albayrak ayak kokusunu önlemenin yollarını da şöyle açıkladı:

Sirke

Ayak kokusunun giderilmesinde sirkede oldukça etkili oluyor. Sirkede yer alan asit , bakterilerin yaşaması için uygun olan ortamı ortadan kaldırıyor. Haftada bir uygulayabileceğiniz bu yöntem için leğeni 2 litre kadar ılık suyla doldurduktan sonra 2 su bardağı kadar sirke ilave edin. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Ardından ayaklarınızı sabunla yıkayın ve iyice kurulayın. Bu yöntemi haftada bir uygulayabilirsiniz.

Adaçayı

Bir diğer ayak kokusu giderici formül ise adaçayı kullanımıdır. Adaçayı yaprakları ayak kokusunu engelleyici özelliğe sahip. Bunun için adaçayı yapraklarını bir gece önceden kullanacağınız ayakkabınızın içine koyabilirsiniz.

Karbonat

Son ayak kokusu giderici formülümüzün ana maddesi ise karbonat. Sodyum bikarbonat, yani mutfaklarda kullandığımız karbonat, ayaklarda koku yapan bakterileri yok ediyor ve pH seviyesini dengeliyor. Çoraplarınızı giymeden önce bir miktar karbonat dökebilirsiniz.