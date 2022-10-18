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Ayak kokusu nasıl önlenir?

Ayak kokusu pek çoğumuzun adeta baş belasıdır. Peki, ayak kokusu nasıl giderilir, nasıl ayakkabılar seçilmelidir? İşte ayrıntıları…

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:14
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Ayak kokusu nasıl önlenir işte ip uçları

Ayak kokusu nasıl önlenir?
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Podolog Zehra Albayrak, "Ayaklar çoğu zaman ayakkabıların içerisinde gün boyu kalıyor. Dolayısıyla terlemeyle birlikte bakteriler ayakkabı içerisinde, ayakta ve giyilen çorapta kendisine yer buluyor" diye konuştu.

Albayrak, ayakkabı tekrar giyildiğinde çok kolay şekilde ayak kokusunun tekrarlamasına neden oluyor diye uyararak, “Suni deri, polyester bazlı yapıdaki ayakkabılar ayak terlemesini artıracak ve hava geçişini engelleyeceği için bu durum daha da vahim hale gelecektir. Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar ayak kokusunun önüne geçecektir. Günümüzde bu şekilde tasarlanmış ayakkabıları bulmak artık çok çok kolaylaştı." şeklinde konuştu.

AYAK KOKUSUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Podolog Zehra Albayrak ayak kokusuna bakterilerin yol açtığına dikkat çekerek, asıl önemli olanın terlemenin önüne geçilmesi olduğuna vurgu yaptı. Albayrak, “Böylelikle koku oluşumu da engellenir. Ayağın aşırı terlemesi yani hiperhidrozis durumu için tedavi olunması gerekir. Günümüzde bunun için botoks uygulamaları, iyontofrez gibi farklı tedavi yöntemleri bulunuyor" diye konuştu.

AYAK KOKUSU NASIL ÖNLENİR?
 

Albayrak ayak kokusunu önlemenin yollarını da şöyle açıkladı:

Gün içinde ayakkabı içinde terleyen ve havasız kalan ayaklarımızı eve geldiğimizde mutlaka yıkamalı, sonrasında mutlaka iyice kurulamalıyız. Islak kalmamasına özen göstermeliyiz.

Ayak ve ayakkabılarınız için antibakteriyel koku önleyici spreyler ve pudralar kullanılır.

Polyester çoraplardan uzak durulmalı, yumuşak dokulu pamuk çoraplar tkullanılmalı.

Her gün çoraplar değiştirilmeli gün içinde de çorap değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Eve döndükten sonra ayakkabılarınızı açık alanda belli bir süre havalandırılıp ardından ayakkabılarınıza sprey veya pudra kullanmalı.

Ayakkabılar gün aşırı olarak değiştirilmeli. 

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