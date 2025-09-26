Ayak mantarına şifa oluyor! Kendi küçük gücü büyük

Avustralya'da uzun süredir geleneksel olarak kullanılan çay ağacı yağının (Melaleuca alternifolia) mantar enfeksiyonlarına karşı etkinliği, son yıllarda uluslararası bilim dünyasının dikkatini çekti.

Yapılan kapsamlı klinik araştırmalar, özellikle ayak mantarı olarak bilinen tinea pedis tedavisinde yağın umut verici sonuçlar verdiğini gösterdi.

Yayımlanan, randomize, plasebo kontrollü ve çift kör bir çalışmada, ayak mantarı tanısı alan hastalar üzerinde %25 ve %50 konsantrasyonlarında çay ağacı yağı çözeltileri test edildi.

Australasian Journal of Dermatology dergisinde yer alan bu araştırmanın sonuçlarına göre, %50'lik çay ağacı yağı uygulanan gruptaki hastaların %64'ünde mikolojik (mantar kültürü) iyileşme gözlendi. Plasebo grubunda bu oran sadece %31 olarak kaydedildi.

Çalışma, çay ağacı yağının sadece mantarı ortadan kaldırmada değil, aynı zamanda kaşıntı ve pullanma gibi semptomları hafifletmede de plaseboya kıyasla belirgin derecede daha etkili olduğunu ortaya koydu.

UZMANLAR GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ: "ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF"

George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Başkanı ve araştırmacı Dr. Adam Friedman, çay ağacı yağının antifungal özelliklerini doğrulayan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Dr. Friedman, yağın etken maddelerinin mantar hücre zarına zarar verebilme potansiyeli taşıdığını ve bu durumun geleneksel tedavilere alternatif veya tamamlayıcı bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

"Çay ağacı yağı, geleneksel tedavilerin yanı sıra, özellikle hafif ve orta dereceli ayak mantarı vakalarında önemli bir bitkisel alternatif olarak değerlendirilebilir" açıklamasında bulunan Dr. Friedman, ancak yüksek konsantrasyonların bazı kişilerde deri hassasiyetine veya alerjik tepkiye yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

CİLTTEKİ "PAMUK ETKİSİ" GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar, çay ağacı yağı çözeltisini düzenli olarak kullanan hastaların cildinde, enfeksiyonun düzelmesiyle birlikte belirgin bir yumuşama ve pürüzsüzleşme etkisi gözlemledi.

Uzmanlar, bunun büyük olasılıkla yağın antifungal etkinliğinin yanı sıra doğal nemlendirici özelliklerinin ve cildi besleyen bileşenlerinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Çay ağacı yağı, evde kolayca uygulanabilen bir yöntem olmasına rağmen, dermatoloji uzmanları uygulamadan önce mutlaka bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi gerektiğini ve şiddetli veya kronikleşmiş enfeksiyonlarda profesyonel tıbbi destek alınması gerektiğini belirtti.