Ayak neden karıncalanır

Uzmanlar, insülinden yoksun bırakıldığında kan şekeri seviyelerinin "tehlikeli" bir yüksek seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işleyemediği veya ürettiği insülinin hücreler tarafından alınmadığı anlamına gelir. İnsülinin birincil rolü, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemektir.

NE YAPMALI

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek, glikoz (şeker) seviyenizi kontrol etmenize ve komplikasyon geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Diyetinizi ayarlamak, yüksek kan şekeri seviyelerine karşı en etkili önlemlerden biridir.

Basit ve en kolay ipucu daha fazla su içmektir. Uzmanlar şu bilgilerin altını çiziyor:

"Kan şekeri seviyeleriniz yükseldiğinde, vücudunuz fazla şekeri kanınızdan idrar yoluyla atmaya çalışacaktır. Sonuç olarak, vücudunuzun kendini yeniden sulandırmak için daha fazla sıvıya ihtiyacı olacak. Su içmek, vücudun kandaki glikozun bir kısmını dışarı atmasına yardımcı olabilir."

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ



Her zaman susamış hissetmek



Çok yorgun hissetmek



Çaba göstermeden kilo vermek

Genital bölgede kaşıntı veya tekrar tekrar ortaya çıkan pamukçuk

İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar

Bulanık görme

Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkmak