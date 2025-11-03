Tıp dünyasında bilinen bir gerçek, insanların büyük çoğunluğunun sağ ve sol ayakları arasında küçük de olsa bir boyut farkının bulunması. Ancak, bu farkın bir numarayı aşması veya belirgin bir şişlikle kendini göstermesi durumunda dikkatli olunması gerektiği bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.

Uzmanlar, iki ayak arasındaki belirgin numara farkının genellikle Lenfödem adı verilen ve vücuttaki lenf sıvısının dolaşım bozukluğundan kaynaklanan sinsi bir hastalığın işareti olabileceğini ifade etti.

Halk arasında "Fil Bacak" olarak da bilinen bu durum, doğuştan gelebileceği gibi, bir travma, enfeksiyon veya ciddi bir ameliyat sonrasında da oluşabiliyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanından Prof. Dr. Elizabeth Hughes, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Prof. Hughes, "Çalışmalarımız, iki ayak arasındaki kayda değer asimetrinin, sadece estetik bir mesele olmadığını, altta yatan bir lenfatik sistem problemini işaret edebileceğini gösterdi. Hastaların çoğu, durumu yalnızca ayakkabı seçimi zorlaştığında fark ediyor" diye konuştu.

Prof. Hughes, erken teşhis için periyodik ayak ölçümlerinin önemini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Mayo Klinik Vasküler Tıp Bölümünden Dr. James O’Connell ise, ayakkabı seçiminin önemini belirtti.

Dr. O'Connell, "Küçük olan ayağa göre alınan ayakkabılar, büyük olan ayakta sıkışmaya, parmak deformasyonlarına (bunyon, çekiç parmak) ve nasır oluşumuna neden oldu. Bunun sonucunda, uzun vadede yürüyüş biçimi değişti ve kalça ile diz eklemlerinde dengesizlik kaynaklı ağrılar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Dr. O’Connell, bu tür bir durumda daima büyük olan ayağın numarasına göre ayakkabı seçilmesi ve küçük ayak için özel tabanlık kullanılması gerektiğini önerdi.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİNİN GETİRDİĞİ RİSKLER

Ayaklardaki bu boyut farkına rağmen, genellikle daha küçük olan ayağa uygun ayakkabıların tercih edilmesi, büyük ayağın sürekli baskı altında kalmasına neden oldu. Bu yanlış seçim, kısa vadede ayak ağrılarına ve şişliğe yol açarken, uzun vadede vücut ağırlığının yanlış dağılımına sebep olarak duruş bozukluklarını ve omurga sorunlarını tetiklediği görüldü.

Uzmanlar, farkı yaşayan kişilerin panik yapmadan bir uzmana başvurmasını ve ayakkabı alırken büyük olan ayağın ölçüsüne göre hareket etmesini tavsiye etti.