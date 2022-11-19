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Dünyanın en uzun ayaklı kadını unvanını aldı: Ayak numarasını öğrenince 'yok artık' diyeceksiniz

ABD'de yaşayan Tanya Herbert, Guinness Dünya Rekorları tarafından "yaşayan en büyük ayaklara sahip kadın" unvanının sahibi oldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:52
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Ayak numarasını öğrenince 'yok artık' diyeceksiniz. Tanya Herbert dünyanın en uzun ayaklı kadını unvanını aldı

Dünyanın en uzun ayaklı kadını unvanını aldı: Ayak numarasını öğrenince 'yok artık' diyeceksiniz
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ABD'de yaşayan Tanya Herbert, kırdığı rekorla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ensonhaber’de yer alan habere göre Herbert, "yaşayan en büyük ayaklara sahip kadın" unvanının sahibi oldu. Yapılan ölçümler sonucunda Herbert'in sağ ayağının 33,1 santimetre, sol ayağının ise 32,5 santimetre olduğu tespit edildi.



AYAKKABI BULMADA ZORLUK YAŞIYOR
Guinness Dünya Rekorları internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tahmin edebileceğiniz gibi, ayakkabı alışverişi Tanya için her zaman bir mücadele oldu ve çevrim içi satış mağazaları onun için tek geçerli seçenek." denildi.

Herbert, karşılaştığı duruma ilişkin, "Mağazalara gitmek söz konusu değildi." ifadesini kullandı.



"ANNEM 1,95 VE BABAM 1,93 METRE"
Houston'da yaşayan en uzun ayaklı kadın rekorunun sahibi, yaşıtlarından her zaman çok daha uzun ve ayaklarının çok daha büyük olduğunu söyledi.
Tanya, "Büyürken her zaman etrafta en uzun olan bendim. Annem 1,95 metre ve babam 1,93 metre olduğu için uzun olmaktan başka seçeneğim yoktu." diye ekledi.



HERBERT: AİLEM BANA ÖZ GÜVEN VERDİ
Büyüme sürecinden bahseden Tanya, "Ailem büyürken bana çok sağlıklı bir öz güven verdi. Bu yüzden uzun olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim." şeklinde konuştu.



Rekortmenin ayakkabı numarası 51 ila 53 arasında değişiyor.

 

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