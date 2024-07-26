Ayak parmaklarımızdaki izler el parmak izlerimizle aynı mıdır?

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz (Adli Bilimler Uzmanı): "El izleri ve ayak izleri, her bireyde benzersiz olan çizgiler ve desenler içerir. El izleri, özellikle parmak izleri, daha yaygın olarak kullanılır çünkü parmak uçlarındaki izler çok detaylıdır ve küçük alanlarda bile çok sayıda bilgi taşır. Ayak izleri ise özellikle bebeklerde kimlik tespiti için kullanılır çünkü parmak izleri tam olarak oluşmamış olabilir."