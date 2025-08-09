Ayakkabı alırken bu hataya düşmeyin!



Çocukların bedensel gelişiminin en doğru şekilde ilerlemesi için ayak sağlığı büyük önem taşıyor. Ayak gelişimini düzgün bir şekilde tamamlayan çocukların yetişkinlikte omurga problemleri minimumda oluyor. Ayakkabı seçiminin ayak sağlığı açısından da önemli olduğunun altını çizen Sorteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Yılmaz, "Ayakkabı seçimi çocukların yalnızca bugünü için değil, gelecekteki sağlığı için de büyük önem taşıyor.

Aileler kaliteli ürünü uygun fiyatlı olarak almak istiyor. Aldıkları ürünü hem okulda hem günlük hayatta kullanmak istiyor. Sağlıklı olsun istiyor. Tabi çocuklarının sevmesi ve beğenmesi de önemli" dedi. Konforlu bağcıklı modeller, ergonomik tabanlar ve dayanıklı tasarımlar ebeveynlerin öncelikli tercihi olurken, sürdürülebilir ve akıllı ayakkabılar pazardaki yerini artırıyor. Yılmaz, konuyla "Türk aileleri kaliteye ve dayanıklılığa önem veriyor. Ebeveynler artık sadece fiyat değil; ergonomi, sağlık ve uzun ömür gibi kriterlerle alışveriş yapıyor. Yani akıllıca alışveriş yapmak ülkemizde de yükselen bir trend. Türkiye ayakkabı sektöründe Avrupa’nın en yüksek üretim kapasitesine sahip ülkelerden bir tanesi. Bu sebeple üretilen ürünler hem kaliteli oluyor hem de yabancı markalara göre daha uygun fiyatlı satılıyor.

Bazı markalar yabancı rakiplerine kıyasla çok daha sağlıklı ve anatomik yapısıyla dikkat çekiyor. Çocukların ayakları çok hızlı büyüyor. Aileler sezon başında aldıkları ürünü yarım sezon sonrasında kullanamayabiliyorlar. Bu sebeple ailelerin bütçelerini çok zorlamayacak fakat aynı zaman çocuklarının ayak sağlığını da garantiye alacakları ürünlere yönelmesini tavsiye ediyoruz. Çok ucuz ürünlerin anatomik bir yapısı bulunmuyor ve hava aldırmayan bir yapıya sahip oldukları için çocukların ayak sağlığını bozuyor" dedi. Podolog Lara Çorapçı da, ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: "Doğru numara: Ayakkabı ayakları sıkmamalı, parmakların rahatça hareket edebileceği alan bırakılmalı. Esnek ve kaydırmaz taban: Çocuklar gün boyu koşuyor, oynuyor. Bu yüzden kaydırmaz ve esnek tabanlar önemli. Hafif malzeme: Hafif ayakkabılar çocukların enerjisini kısıtlamaz, gün boyu rahatça hareket etmelerini sağlar. Ayak desteği: Ayak şekline uyum sağlayan hafızalı (flex foam) tabanlar, çocukların ayak sağlığını korumaya yardımcı olur. Nefes alan kumaşlar: Terlemeyi önleyen, hava geçirgenliği yüksek malzemeler tercih edilmeli".