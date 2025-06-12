Ayakkabı devi iflas etti rakipleri bile şoke oldu. Türklerin vazgeçilmez markasıydı. 27 mağazasında 160 kişi çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayakkabı devi iflas etti rakipleri bile şoke oldu. Türklerin vazgeçilmez markasıydı. 27 mağazasında 160 kişi çalışıyor

Almanya’da 27 mağazasıyla hizmet veren Schuh Graf iflas başvurusu yaptı. Türk gurbetçilerin sevdiği markanın bu kararı, ekonomik sorunlar nedeniyle rakiplerini bile şaşırttı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren Schuh Graf, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Fellbach merkezli şirket, Stuttgart Yerel Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun 3 Haziran’da kabul edilmesiyle yeniden yapılandırma sürecine girdi.

27 mağazası ve 160 çalışanı bulunan şirket, Türk gurbetçiler arasında da oldukça popülerdi. İflas haberi, sektördeki rakiplerini bile şoke etti.

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Schuh Graf, iflasın nedenlerini ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon, çevrimiçi perakendecilerle artan rekabet ve yükselen işletme maliyetleri olarak açıkladı. Bu faktörler, fiziksel mağazacılık yapan birçok firmayı zora sokuyor.

Şirket, Baden-Württemberg’deki 25 mağazasının yanı sıra Rheinland-Pfalz ve Hessen’de birer mağazayla hizmet veriyor. Şu an tüm mağazalar normal faaliyetlerine devam ediyor.

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İŞÇİLERİN MAAŞINI DEVLET ÖDEYECEK

Mahkeme, geçici kayyum olarak Dr. Tibor Daniel Braun’u atadı. Yeniden yapılandırma sürecini ise PLUTA’dan iflas uzmanı Steffen Beck yönetecek. Şirket, önümüzdeki haftalarda mağaza kârlılığını artırmayı ve tedarikçi anlaşmalarını yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Schuh Graf’ın yöneticisi Götz M. Graf, tedarikçilerle yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve süreçten umutlu olduğunu belirtti.

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İflas sigortası kapsamında, 160 çalışanın maaşları 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Bu, çalışanlar için kısa vadeli bir rahatlama sağlıyor. Şirket, yeniden yapılandırma ile uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefliyor.

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Schuh Graf’ın iflas başvurusu, ayakkabı perakende sektöründe geniş yankı uyandırdı. Türk gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği markanın bu durumu, sektördeki diğer oyuncuları da endişelendiriyor. Şirketin geleceği, yeniden yapılandırma planının başarısına bağlı.

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Schuh Graf, operasyonlarını modernize ederek ve maliyetleri optimize ederek ayakta kalmayı planlıyor. Tedarik zinciri ve mağaza performansını iyileştirme çabaları, şirketin toparlanma umudunu güçlendiriyor.

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