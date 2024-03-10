Ayakkabı içerisine sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

Samsun Narkotik ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Aktarılan bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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