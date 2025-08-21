Ayakkabı kralı halef bulamadı asırlık mağazası kapanıyor. 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmıştı

Almanya’nın en eski şehirlerinden Trier’de 129 yıllık bir tarih sona eriyor. Schuhhaus Hammes, sahipleri Rainer ve Helga Hammes’in emeklilik kararı ve halef bulunamaması nedeniyle kapılarını kapatıyor. 1896’da Nagelstraße’de kişiye özel ayakkabılar üreten küçük bir dükkân olarak kurulan mağaza, zamanla Trier’in simgelerinden biri haline geldi.

2. Dünya Savaşı sırasında bombalanarak büyük hasar alan işletme, 1953’te Fleischstraße 33’e taşındı ve 1975’ten beri üçüncü nesil tarafından yönetiliyor. Rheinland-Pfalz eyaletindeki mağaza, kaliteli ürünleri ve köklü geçmişiyle yerel halkın sevgisini kazandı. Temmuz sonunda sosyal medyada duyurulan kapanış, 30 Eylül 2025’e kadar sürecek büyük bir indirim kampanyasıyla taçlandı.

Trierer Volksfreund gazetesine göre, kapanışın nedeni mali sıkıntılar değil; aile, emeklilik planları için uygun bir halef bulamadı. Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelerde kuşak değişimi sorunu sıkça görülüyor. Geleneksel perakendeciler, genç nesillerin ilgisizliği ve ekonomik durgunlukla mücadele ediyor.

Schuhhaus Hammes’in kapanışı, bu sorunun somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.Mağaza, Trier’in ticari ve kültürel dokusuna katkı sağlayan önemli bir esnaf olarak biliniyordu. Kapanış, yerel halkta nostalji ve üzüntü yarattı. Almanya genelinde benzer kapanışlar, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği konusunda alarm zilleri çalıyor.

Uzmanlar, bu tür işletmelerin korunması için devlet destekli teşviklerin artırılmasını öneriyor. Schuhhaus Hammes’in vedası, sadece bir mağazanın değil, bir dönemin de kapanışı olarak görülüyor.